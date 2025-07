Emilia-Romagna boom di BES e DSA | nasce un tavolo per diagnosi e supporto precoce

In Emilia-Romagna, cresce in modo allarmante il numero di studenti con BES e DSA, superando l’11% e evidenziando un’emergenza educativa crescente. Per rispondere a questa sfida, l’Assemblea Legislativa ha istituito un tavolo regionale dedicato alla diagnosi precoce, al coordinamento tra istituzioni e alla formazione dei docenti. L’obiettivo è garantire un percorso scolastico più inclusivo e personalizzato, capace di rispondere alle esigenze di ogni studente. Cresce...

Con l’11% degli studenti segnalati per BES e DSA, l’Emilia-Romagna supera la media nazionale e affronta un’emergenza educativa crescente. L’Assemblea legislativa ha istituito un tavolo regionale per promuovere la diagnosi precoce, il coordinamento tra istituzioni e la formazione dei docenti. L’obiettivo è fornire risposte più personalizzate e inclusive agli studenti con bisogni educativi speciali Cresce . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - tavolo - boom

