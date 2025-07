Essenza piccola storia del ristorante di Terracina nato da legami di amicizia

Nascosto tra le affascinanti vie di Terracina, Essenza nasce dall’amicizia e dalla passione per la buona cucina. In pochi anni, è diventato un punto di riferimento sulla costa del basso Lazio, portando il sapore autentico e la qualità nel cuore della cittadina. Un esempio di come legami sinceri possano trasformarsi in un’esperienza culinaria indimenticabile, consolidando la cultura gastronomica locale e proiettando Terracina nel firmamento della ristorazione d’eccellenza.

Essenza, dalla stella Michelin alla tragedia: la storia del ristorante di Terracina; Terracina, crollo al ristorante Essenza: indagine sui lavori di ristrutturazione; Mara Severin, chi era la sommelier morta nel crollo al ristorante Essenza: viaggi, vini e passioni.

Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato Essenza, morta la sommelier - Crolla il tetto del ristorante stellato Essenza a Terracina, muore la sommelier di 31 anni Mara Severin, la sua storia e quella del locale ... Come scrive gazzetta.it

La bella e giovane storia di Essenza, crollata con il soffitto - Un giovane Chef e una giovane sommelier, uniti da un progetto che era cresciuto e ottenuto la stella Michelin. Si legge su msn.com