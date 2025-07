Evaso dopo la laurea indagine anche per favoreggiamento

Dopo la sorprendente fuga di Andrea Cavallari, laureato in modo brillante prima di scomparire nel nulla, la Procura di Bologna apre un'indagine anche per favoreggiamento. Gli investigatori stanno scavando nel possibile coinvolgimento di complici e alleati, cercando di fare luce su un caso che continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Le prossime mosse potrebbero svelare dettagli decisivi sulla rete di supporto che ha favorito la sua evasione.

Oltre al fascicolo per evasione, a carico di Andrea Cavallari, il detenuto che non è rientrato in carcere dopo la laurea giovedì scorso, la Procura di Bologna indagherà anche per favoreggiamento, al momento contro ignoti. Gli investigatori del nucleo investigativo della polizia penitenziaria, coordinati dal pm Andrea De Feis, stanno facendo accertamenti sull'eventuale ruolo e coinvolgimento di altre persone che possono, in ipotesi, aver supportato la preparazione e l'esecuzione della fuga del 26enne, condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Evaso dopo la laurea, indagine anche per favoreggiamento

Anche la fidanzata di Andrea Cavallari è irreperibile. Da giovedì scorso, giorno in cui il 26enne detenuto ha ottenuto un permesso per partecipare alla sua cerimonia di laurea a Bologna, non si hanno più notizie né di lui né della giovane compagna

