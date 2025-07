Asset russi da usare per l’Ucraina? Vantaggi svantaggi e rischi secondo Giumelli

L'uso strategico degli asset russi congelati rappresenta un tema cruciale nel contesto della guerra in Ucraina, con potenziali vantaggi ma anche gravi rischi. Secondo Giumelli, questa risorsa potrebbe contribuire alla ricostruzione del Paese e alla pressione economica sulla Russia, tuttavia, comporta anche sfide legali, etiche e geopolitiche. È fondamentale analizzare attentamente i pro e i contro di questa strategia per evitare conseguenze impreviste che potrebbero influenzare il futuro del conflitto e della stabilità internazionale.

Il costo della ricostruzione dell’Ucraina è altissimo: stime recenti del Rapid damage and needs assessment indicano che saranno necessari almeno 506 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, a cui si sommano le spese urgenti per la difesa e l’assistenza umanitaria. Dall’imposizione delle prime sanzioni di marzo 2022, circa 300 miliardi di euro di asset sovrani russi sono rimasti congelati in diverse giurisdizioni europee, di cui 210 miliardi custoditi all’interno dell’Unione europea (principalmente presso Euroclear in Belgio). Queste risorse, pur esistendo on paper, non vengono impiegate né a sostegno di Kyiv né per la futura ricostruzione, e molti si domandano se non esistano modalità per renderle disponibili. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Asset russi da usare per l’Ucraina? Vantaggi, svantaggi e rischi secondo Giumelli

In questa notizia si parla di: asset - russi - ucraina - usare

Calenda al Pride di Bucarest: l'Ungheria scelga tra Ue e Orban, asset dei russi - In un momento cruciale per i diritti civili e la libertà di espressione, Budapest si trova al centro di una dura scelta: sostenere l'inclusione o cedere alle pressioni autoritarie.

Ma infatti, come dimenticare la mirabile esibizione del maestro Gergiev offerto alle truppe russe e quelle di Assad a Palmira? Come dimenticare che è nei fatti il portavoce di Putin e gestisce oltre 100 milioni di euro in asset solo in Italia avvalendosi di società o Vai su X

È stato un errore cacciare la Russia dal G8: Donald Trump, nel bilaterale a Kananaskis (Canada) con il premier canadese Mark Carney, ha dichiarato di essere contrario all’uscita del Paese guidato da Vladimir Putin dall’attuale G7, il gruppo che riunisce i capi Vai su Facebook

Asset russi da usare per l’Ucraina? Vantaggi, svantaggi e rischi secondo Giumelli; L’Ue apre al sequestro degli asset russi congelati per finanziare l’Ucraina dopo lo stop degli aiuti militari Usa; Beni russi congelati e prestito dell'Ue all'Ucraina: qual è la posta in gioco.

Asset russi da usare per l’Ucraina? Vantaggi, svantaggi e rischi secondo Giumelli - Esiste, forse, una terza via, con le risorse congelate come garanzia per prestiti per la ricostruzione ... Riporta formiche.net

La Russia aiuti Kyiv e riavrà i suoi soldi. Idea di Ecfr - Sono mesi che sulla questione degli asset congelati della Russia (tra i 200 e i 300 miliardi) è calata una cort ... Scrive formiche.net