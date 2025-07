Chi è Ayrton Costa calciatore del Boca Juniors e nuovo flirt di Wanda Nara | ha lasciato la fidanzata per lei

Nel mondo del calcio e del gossip, le sorprese non finiscono mai. Ayrton Costa, il talentuoso difensore del Boca Juniors, ha fatto breccia nel cuore di Wanda Nara, lasciando alle spalle la sua precedente fidanzata. La loro liaison, avvolta nel mistero, sta facendo parlare tutti gli appassionati. Ma cosa c’è di vero dietro questa storia d’amore improvvisa? Scopriamolo insieme, continuando a seguire gli ultimi aggiornamenti.

Ayrton Costa è il misterioso giocatore del Mondiale per Club che avrebbe catturato l'attenzione di Wanda Nara: lei avrebbe confermato la relazione con il difensore del Boca Juniors. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ayrton Costa non può giocare il Mondiale per Club col Boca Juniors: è vittima del “travel ban” - Ayrton Costa non potrĂ vivere l'emozione del Mondiale per club con il Boca Juniors a causa di un travel ban che ha colpito il difensore argentino.

Ayrton Costa non potrà vivere l'emozione del Mondiale per club con il Boca Juniors a causa di un travel ban che ha colpito il difensore argentino.

«Non ci sono vie di scampo, il centrale degli xeneizes è spalle al muro». Ayrton Costa si ritrova bloccato e costretto a rinunciare al Mondiale per Club con il Boca Juniors. Le regole restrittive sull'immigrazione degli Stati Uniti gli hanno impedito di ottenere il vis

