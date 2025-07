La morte in auto di Diogo Jota e del fratello André | possibile eccesso di velocità

Tragedia sulla strada: la morte di Diogo Jota e del suo fratello scuote il mondo dello sport e non solo. Le prime indagini suggeriscono un possibile eccesso di velocità come causa dell’incidente, evidenziando quanto la prudenza alla guida sia fondamentale. Mentre la perizia prosegue, si pone l’accento sulla necessità di riflettere sui rischi legati all’eccesso di velocità e sulla responsabilità di ognuno di noi.

I primi risultati dell’indagine sull'incidente stradale che ha causato la morte dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello indicano un possibile eccesso di velocità , secondo quanto riferito dalla Guardia Civil spagnola. La perizia, ancora in corso, si concentrerà in particolare sui segni lasciati da una delle ruote del veicolo, ma al momento «tutto indica un eccesso di velocità . 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La morte in auto di Diogo Jota e del fratello André: possibile eccesso di velocitÃ

Tra qualche giorno la stessa polizia spagnola spiegherà i motivi che hanno portato alla morte dei due calciatori

