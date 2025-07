Più di 500 persone a rischio naufragio nel Mediterraneo Nuovo fermo per il veliero ong Nadir

Una situazione di emergenza scuote il cuore del Mediterraneo: il pi249, un veliero della ONG Nadir con 500 persone a bordo, rischia il naufragio. Alarm Phone ha lanciato l’allarme, segnalando la perdita di contatti e un’imminente crisi di acqua. La comunità internazionale ora si mobilita, sperando in un intervento rapido e risolutivo per salvare vite umane e garantire sicurezza nel mare aperto. Restate sintonizzati per aggiornamenti cruciali.

A lanciare la richiesta di aiuto è stata Alarm phone. “Abbiamo perso i contatti, stavano imbarcando acqua”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Più di 500 persone a rischio naufragio nel Mediterraneo. Nuovo fermo per il veliero ong Nadir

