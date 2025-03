Dilei.it - Ilary Blasi, fuga a Bora Bora con Bastian e la figlia Isabel

Leggi su Dilei.it

Vacanza super lusso per, che prima di tornare in onda con il suo nuovo programma The Couple, ha deciso di concedersi dei momenti di relax insieme al compagnoMuller e allapiù piccola. Unadal tran tran in un vero e proprio paradiso terrestre, quello di, nella Polinesia francese., la vacanza super lusso aUnain una delle mete più apprezzate dai celebs quella diche, prima di ripartire con i suoi impegni in tv, ha voluto ricaricare le batterie a, nella Polinesia francese. La conduttrice ha scelto una location esclusiva per la sua vacanza super lusso, che sta trascorrendo in compagnia di due persone speciali: il compagnoMuller e la suapiù piccola,Totti.“Conho riscoperto il piacere di viaggiare, sto visitando tantissimi Paesi e ne abbiamo tanti altri da vedere nella nostra lista”, aveva confessatodurante la sua ultima intervista a Verissimo, nel salotto dell’amica Silvia Toffanin.