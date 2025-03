Cultweb.it - Addio a Fulco Pratesi, fondatore di WWF Italia, disse: “Niente doccia, l’acqua va risparmiata”

Leggi su Cultweb.it

è morto all’età di 90.di WWFfu architetto, giornalista, autore, disegnatore e, soprattutto, strenuo difensore dell’ambiente. Negli ultimi anni fecero molto discutere alcune sue dichiarazioni sulle azioni che intraprendeva ogni giorno per non sprecare acqua. La più controversa, se così possiamo dire, era relativa al fatto di non fare mai la. Prima in un’intervista al Corriere della Sera, nel giugno del 2022, poi in un intervento al programma televisivo Carta Bianca,illustrò le sue pratiche igieniche. “Laè un sistema di igiene personale che io non condivido“,. Aggiungendo come fosse un bene prezioso da tutelare in maniera ossessiva. “Io la mattina mi lavo pochissimo, apro il rubinetto freddo, mi sciacquo gli occhi, la fronte e basta“.