Il Kazakistan prova a far rinascere il Lago d’Aral | la parte nord è aumentata del 42% in 15 anni Ecco come è stato possibile

Contro qualsiasi previsione, ilha cominciato una lenta rinascita, per lo meno in una sua piccola. Il resto dell’ex grande bacino lacustre dell’Asia centrale è considerato perso per sempre ed è ora un deserto salato dove nulla cresce e i venti infuriano, sollevando ovunque polveri tossiche. Dal 2008 “il volume d’acqua delladeldi Aral è aumentato del 42% e ha raggiunto 27 miliardi di metri cubi alla fine della prima fase del progetto per preservare l’area settentrionale”, ha annunciato lunedì 13 gennaio il ministero kazako delle Risorse idriche e dell’Irrigazione. Difficile non parlare di un raro successo ecologico in un’area che ha subito uno dei maggiori disastri ambientali di sempre dopo che, negli‘60, i sovietici decisero di deviare i fiumi Amu Darya e Sir Darya – i principali immissari del– per potenziare la produzione di cotone e riso.