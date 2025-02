Ilgiorno.it - Davide, batterista da record: a otto anni è già titolare nella banda

Leggi su Ilgiorno.it

Soncino (Cremona) – Con la musica nel sangue.di Fonta(Bergamo). ÈBasana, musicista di Gallignano, frazione di Soncino: “Sin da piccolissimo qualsiasi cosa per lui era utile per produrre suoni - racconta la mamma Ramona -. A due, con mio marito Marco, lo abbiamo portato a una festa a Fontadove si esibiva il gruppo di percussionisti, Los Hijos de la Rumba e lui ha suonato con loro: tutti erano meravigliati di come suonasse seguendo il ritmo. Del resto pergiocare significava suonare. Musica, musica e ancora musica”. A seiè entratojunior band a Fontae il mese scorso ha fatto l’esordioprincipale. Suona anche la chitarra, è impegnato tre volte la settimana nelle prove e frequenta lezioni di break dance.