Julio Sergio e il figlio di 14 anni malato di cancro al cervello dal 2020 si rasano insieme i capelli a zero con in sottofondo il brano Viva a Vida - VIDEO

Julio Sergio, ex portiere di Roma e Lecce, ha dimostrato ancora una volta il suo cuore grande e la sua forza, condividendo un momento di intima solidarietà con il figlio Enzo, affetto da un cancro al cervello. In un gesto di coraggio e speranza, padre e figlio si sono rasati i capelli insieme, accompagnati dalla musica di "Viva A Vida". Un atto che ci ricorda quanto l’amore possa essere la miglior medicina.

Il ragazzo era stato operato al cervello due anni fa e ora inizierà un nuovo ciclo di chemioterapia

