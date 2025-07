UniBg e Regione c’è l’accordo | 15 milioni per la riqualificazione delle caserme Montelungo e Colleoni

Un nuovo capitolo si apre nel cuore di Bergamo: un accordo tra l’Università di Bergamo e Regione Lombardia, del valore di 15 milioni di euro, promette di riqualificare le caserme Montelungo e Colleoni. Un impegno concreto per rendere il sapere accessibile a tutti, secondo la visione del rettore Sergio Cavalieri. Con questa partnership, l’ateneo si apre all’Europa e alla sostenibilità, rafforzando il suo ruolo come protagonista di innovazione e inclusione.

Bergamo. “Il sapere deve essere alla portata di tutti”. Parola del rettore dell’ Università di Bergamo Sergio Cavalieri per una convenzione, quella firmata tra l’Università di Bergamo e Regione Lombardia, che ha l’obiettivo di dare al mondo un’università aperta, europea, sostenibile. Il riferimento è all’accordo sancito nella mattina di martedì 8 luglio all’interno dell’Ufficio territoriale regionale (Utr) di via XX settembre dal rettore e dall’assessore regionale alla Casa e all’ Housing sociale Paolo Franco. Oggetto dell’unione è la regolazione degli impegni connessi all’assegnazione dei finanziamenti regionali per quanto riguarda la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

