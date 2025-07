Maltempo a Bergamo un centinaio di alberi caduti e danneggiati Ruzzini | Nessun danno alle persone

Il maltempo che ha investito Bergamo lunedì 7 luglio ha provocato un centinaio di alberi caduti o danneggiati, senza tuttavia causare danni alle persone. Un bilancio ancora in fase di aggiornamento, mentre le segnalazioni continuano ad arrivare. La città si sta mobilitando per la messa in sicurezza e il ripristino del verde urbano, dimostrando resilienza e impegno comunitario di fronte a questa sfida improvvisa.

Bergamo. “Il maltempo in città ha colpito un centinaio di alberi: alcuni sono caduti mentre altri sono stati danneggiati”. Così Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo, traccia un primo bilancio dei danni derivanti dal forte nubifragio che si è abbattuto su Bergamo nella serata di lunedì 7 luglio. Illustrando la situazione, l’assessora spiega: “Le segnalazioni stanno ancora arrivando, quindi si tratta di una stima provvisoria, ma in base alle informazioni disponibili possiamo affermare che sono un centinaio gli alberi colpiti dal maltempo fra quelli caduti e quelli danneggiati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maltempo a Bergamo, un centinaio di alberi caduti e danneggiati. Ruzzini: “Nessun danno alle persone”

