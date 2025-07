sostegno come scegliere il corso tra tfa e percorsi universitari straordinari

Se sogni di fare la differenza nella vita di studenti con bisogni educativi speciali, scegliere il percorso giusto per diventare insegnante di sostegno è fondamentale. Con numerosi posti disponibili e tempi di formazione sempre più rapidi, le opportunità si moltiplicano. Ma come orientarsi tra TFA e percorsi universitari straordinari? La prima strada possibile è...

Numerosi i posti nella scuola per gli insegnanti di sostegno, chiamati però a specializzarsi in tempi brevi frequentando un corso ad hoc nel 2025, tra i quali il Tirocinio formativo attivo (Tfa). Proprio l’abilitazione è l’argomento dell’estate con domande di corsi universitari in scadenza o prove preselettive da superare. Per chi fosse interessato a candidarsi ai corsi di specializzazione nel sostegno, le strade possibili sono tre. La prima è il canale ordinario delle università, afferente al Tfa, giunto al X ciclo. Il secondo riguarda gli insegnanti cosiddetti «triennalisti», aspiranti docenti che possono candidarsi ai corsi vantando già un’esperienza significativa nella scuola, pari a tre anni negli ultimi cinque. 🔗 Leggi su Lettera43.it