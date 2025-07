Tajani | Nobel pace a Trump? Lo dice Netanyahu Trump lavora per cessate fuoco a Gaza e Ucraina

In un panorama internazionale sempre più complesso, le recenti dichiarazioni di Netanyahu sulla possibile assegnazione del Nobel alla pace a Trump suscitano grande interesse. La volontà di Trump di promuovere il cessate il fuoco in Medio Oriente e Ucraina si fa strada tra le tensioni globali, alimentando speranze e discussioni su un possibile avanzamento verso la stabilità. Resta da vedere come questa proposta evolverà, ma certo è che l'impegno per la pace rimane al centro dell'attenzione internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2025 "Nobel per la pace a Trump? Beh, è una proposta di Netanyahu, si vedrà poi quali saranno le valutazione del comitato. Noi sosteniamo tutti coloro che lavorano per la pace, inclusi i progetti americani sia per la pace in Medio Oriente che per la pace in Ucraina. Trump sta lavorando per il cessate il fuoco sia in Medio Oriente che in Ucraina, e sta anche portando avanti un dialogo sul nucleare con l'Iran e quindi tutto cià che porta alla pace va sostenuto" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del convegno Democrazia e parlamentarismo nell'area del Mediterraneo tenutosi presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: Nobel pace a Trump? "Lo dice Netanyahu, Trump lavora per cessate fuoco a Gaza e Ucraina"

