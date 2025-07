Quel seggiolino t’appartene! | al via la campagna abbonamenti del Napoli

Il cuore pulsante dello stadio Maradona batte più forte che mai, e il seggiolino T8217 rappresenta molto più di un semplice numero: è il simbolo di passione, appartenenza e ricordi indelebili. La campagna abbonamenti 2024/2025 è partita, e questa è la tua occasione per vivere ogni partita come protagonista. Non perdere l'opportunità di far parte di questa grande famiglia azzurra: assicurati ora il tuo posto e vivi l’emozione del calcio vero!

Tempo di lettura: 5 minuti Ci sono legami che non si spiegano. Si vivono. Si tramandano. Si custodiscono. Quel seggiolino non è un numero qualunque: è il tuo posto. E lo sarà, partita dopo partita. T’APPARTENE ABBONARSI CONVIENE!. Nella stagione 20242025, il Maradona è stato uno spettacolo unico che ha accompagnato i nostri Campioni al 4° Scudetto. In tantissime occasioni trovare un biglietto è stato difficile: assicurati ora il tuo posto per la nuova stagione! A partire da giovedì 10 luglio, sarà possibile acquistare l’abbonamento per la stagione 20252026. I primi giorni di vendita saranno riservati ai nostri Abbonati 2425 che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Campioni AG4IN” per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Quel seggiolino, t’appartene!”: al via la campagna abbonamenti del Napoli

