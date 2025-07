Paper Fest Ranieri presenta Il rottamato | Renzi? Si ricicla a sinistra ma ha votato le misure di Meloni

Paper Fest Ranieri presenta il rottamato Renzi: un protagonista che si reinventa a sinistra, ma la sua vera coerenza è in discussione. Mentre si propone come oppositore di Giorgia Meloni, i fatti parlano chiaro: ha votato a favore di molte delle misure più controverse del governo. Una metamorfosi politica che mette in dubbio la sua credibilità e apre nuove riflessioni sul suo ruolo nel panorama odierno. A bocciare l’ennesima giravolta dell’ex presidente del Consiglio e...

“Matteo Renzi non è un politico credibile. Oggi si ricicla nel centrosinistra e si vende come principale oppositore di Giorgia Meloni, quando in realtà ha votato a favore delle principali misure del suo governo, dall’ abolizione del reddito di cittadinanza e dell’abuso di ufficio, alla riforma della giustizia, passando per il depotenziamento del traffico di influenze e non solo”. A bocciare l’ennesima giravolta dell’ex presidente del Consiglio e senatore di Italia Viva è Daniela Ranieri, autrice de “ Il rottamato. Antropologia di Matteo Renzi “, edito da Paper First, nel corso della seconda edizione della rassegna della casa editrice di SEIF, a Carrara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, Ranieri presenta Il rottamato: “Renzi? Si ricicla a sinistra, ma ha votato le misure di Meloni”

