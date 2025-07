Mondiale per club 2025 | semifinali in diretta su Canale 5

Le emozioni del Mondiale per club 2025 si accendono con le semifinali in diretta su Canale 5, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. Le sfide tra i club più prestigiosi del mondo promettono spettacolo e suspense, con la possibilità di seguirle anche gratuitamente su piattaforme come DAZN. Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste battaglie epiche e le probabili strategie dei protagonisti. Inizia il conto alla rovescia verso la finale del 13 luglio!

Le semifinali del Mondiale per club 2025 rappresentano uno degli eventi più attesi nel panorama calcistico internazionale, offrendo un palinsesto ricco di sfide tra squadre di grande calibro. Trasmesse in diretta e visibili anche gratuitamente su piattaforme come DAZN, queste partite vedono protagonisti club di spicco che si contendono il passaggio alla finalissima del 13 luglio. In questo articolo vengono analizzati i dettagli delle due sfide, i principali protagonisti e le informazioni chiave per seguire al meglio l’evento. le semifinali del mondiale per club 2025: le squadre in corsa per la finale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mondiale per club 2025: semifinali in diretta su Canale 5

In questa notizia si parla di: club - mondiale - semifinali - diretta

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, le due semifinali in diretta in chiaro su Mediaset: i dettagli delle sfide e la programmazione completa Vai su X

Questa sera ci giochiamo l'accesso alle semifinali del Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund. La partita sarà visibile in diretta, a partire dalle ore 22:00, su Canale 5 e DAZN. Vai su Facebook

Mondiale per Club Live News: è il giorno della semifinale Fluminense-Chelsea; Fluminense-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club; Fluminense-Chelsea: dove vederla in tv, orario e formazioni della sfida del Mondiale per Club.

Fluminense-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - Al MetLife Stadium di New York i brasiliani di Renato Portaluppi e i Blues di Enzo Maresca si giocano il pass per la finale ... Da tuttosport.com

Mondiale per Club: iniziano le semifinali, c'è Fluminense-Chelsea - Il Mondiale per Club è giunto all'ultimo atto: le semifinali, al via stasera dalle 21 ( diretta su Canale 5) con Fluminense- Scrive sportmediaset.mediaset.it