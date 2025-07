Condò sul nuovo Milan | Tare DS vero Allegri allenatore verissimo

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo con scelte strategiche e ambiziose. Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha lodato l’investitura di Tare come direttore sportivo e la riconferma di Allegri come guida tecnica, ritenendo queste decisioni fondamentali per il rilancio rossonero. Ma quali saranno i prossimi passi di questa rivoluzione?

Sulle pagine del CorSera, Paolo Condò ha commentato positivamente le scelte del Milan di assicurarsi Tare come DS e Allegri come allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò sul nuovo Milan: “Tare DS vero, Allegri allenatore verissimo”

In questa notizia si parla di: condò - milan - tare - allegri

Condò: “Milan, governance non chiara. Conceicao, desideravi la conferma?” - Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera', ha analizzato la sconfitta del Milan di Sérgio Conceição in finale di Coppa Italia contro il Bologna, evidenziando la mancanza di chiarezza nella governance del club.

Paolo #Condò su Sky Sport 24: “Il #Milan risorgerà se lascerà carta bianca a #Tare e #Allegri”. Vai su X

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Igli Tare e Massimiliano Allegri, insieme a tutto lo staff del tecnico, sono stati tutta la giornata odierna a Milanello per programmare insieme la prossima stagione (via @anto.vitiello) Vai su Facebook