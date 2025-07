Calciomercato Inter le mosse dei nerazzurri | in uscita è da escludere una cessione importante

Il calciomercato dell’Inter si sta muovendo con decisione e strategia, con 232 possibili uscite all'orizzonte. Tuttavia, tra tutte le voci, una cessione importante sembra essere da escludere, confermando la volontà di mantenere stabilità e ambizioni di alto livello. La dirigenza nerazzurra sta valutando attentamente ogni mossa, consapevole che le decisioni prese oggi plasmeranno il futuro del club. La squadra di Cristian Chivu è impegnata in una fase di...

Il mercato dell'Inter sta attraversando una fase di grande evoluzione. La dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione le offerte che potrebbero arrivare per alcuni dei suoi giocatori chiave, e queste decisioni influenzeranno anche le future mosse sul mercato in entrata. La squadra di Cristian Chivu è impegnata in una fase di valutazione fondamentale, con alcuni giocatori sotto il mirino di altre squadre. Secondo quanto riportato da Libero, per il momento non sono state ricevute offerte ufficiali per Hakan Calhanoglu.

Mercato Inter, le mosse per il centrocampo: non soltanto Sucic! Con quelle 2 uscite occhio allo scenario - Il mercato dell'Inter si sta animando, con Sucic già in arrivo e altre sorprese all'orizzonte! Le recenti uscite potrebbero sbloccare operazioni strategiche per il centrocampo.

Nel tardo pomeriggio è andato in scena un vertice di mercato tra Chivu e la dirigenza dell'Inter. Le parti si sono viste per pianificare quelle che saranno le prossime mosse dei nerazzurri. Da definire le situazioni relative a Calhanoglu e Dumfries. #Inter #Chivu Vai su X

Il Real Betis fa sul serio per Asllani: ABC parla di una proposta pari a circa 8 milioni più una percentuale sulla rivendita A confermare l'interesse degli spagnoli è il giornalista Fabrizio Biasin, che però chiarisce la richiesta dei nerazzurri per il suo cartellino Vai su Facebook

Inter, il nerazzurro non è più intoccabile: Marotta lo mette sul mercato! - Beppe Marotta lo mette sul mercato: il calciatore nerazzurro lascerà Milano questa estate. Da informazione.it

TS - Frattesi non si muove neanche per 40 mln di euro. Asllani in uscita, l'Inter non tratta sotto questa cifra - Nonostante il 23enne albanese sia apprezzato dal nuovo allenatore, Cristian Chivu, il club milanese ... msn.com scrive