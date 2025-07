‘Insieme si può’ | inaugurato il rinnovato parco Cesare Balbo

Un nuovo gioiello verde apre le sue porte a Pisa: il rinnovato Parco Cesare Balbo, un’oasi di relax e storia. Con la partecipazione di importanti figure come l’assessore Bedini, Federico Barraco e il magistrato Cioli, questo progetto di riqualificazione rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni e cittadini. Il parco – dal nome…

Pisa, 8 luglio 2025 - Taglio del nastro del rinnovato parco Cesare Balbo. Erano presenti l'assessore alle Tradizioni storiche Filippo Bedini, il direttore comunicazione e relazioni esterne di Toscana Aeroporti Federico Barraco e il magistrato della Magistratura San Marco Massimo Cioli. Il parco Cesare Balbo è frutto di un progetto di riqualificazione promosso da Magistratura San Marco, con Toscana Aeroporti e Comune. Il progetto – dal nome significativo, 'Insieme si può' – è nato dalla volontà di restituire alla comunità un parco più curato, accogliente e sicuro, adatto alle esigenze di tutte le età.

