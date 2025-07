Franco Lollobrigida giustiziato dal papà del 34enne che ha ucciso per 25 euro | la storia dell'omicidio Palozzi

Una vicenda sconvolgente che mette in luce come una lite per pochi euro possa sfociare in tragedia. Franco Lollobrigida, condannato per un omicidio brutale, si trova ora di fronte a un destino inaspettato. La storia di Palozzi e del debito di 25 euro ci ricorda quanto la violenza possa distruggere vite in un istante. Continua a leggere.

Franco Lollobrigida era stato condannato a dieci anni di carcere per l'omicidio di Giuliano Palozzi. Avevano cominciato a discutere per un debito di droga da venticinque euro: la situazione era degenerata in un aggressione ai danni di Palozzi, morto a causa delle botte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio di Franco Lollobrigida a Rocca di Papa, la vendetta del padre di Giuliano Palozzi ucciso nel 2021 - Un tragico capitolo si apre a Rocca di Papa, dove la sete di giustizia ha portato a un omicidio che scuote la comunitĂ .

L'uomo che ha sparato è Guglielmo Palozzi, padre del ragazzo ucciso dopo una lite a pugni per un debito di 25 euro Vai su Facebook

