Calciomercato Cagliari colpo in attacco | arriva Borrelli! Contratto quadriennale | fissate le visite

Il calciomercato del Cagliari si infiamma con un colpo di grande rilievo: arriva Gennaro Borrelli, giovane talento classe 2000, pronto a dare nuova linfa all’attacco rossoblù. Con un contratto quadriennale e le visite mediche già fissate, il club scommette su un futuro promettente, rafforzando la propria rosa e puntando a tornare protagonista nel campionato italiano. Un acquisto che fa ben sperare per la stagione alle porte.

Il Cagliari rafforza il proprio reparto offensivo con un innesto di prospettiva: è ufficiale l'arrivo di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000, che si legherà al club rossoblù con un contratto di quattro anni.

Calciomercato, Cagliari e Napoli alla ricerca dell’attaccante. Ad entrambe piace Borrelli, classe 2000 del Brescia - Il calciomercato estivo si infiamma con l'interesse di Cagliari e Napoli per Gennaro Borrelli, talento classe 2000 del Brescia.

