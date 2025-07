poggio a caiano riscopre i sapori del passato con la passeggiata enogastronomica medicea

Poggio a Caiano si appresta a vivere un’estate indimenticabile con la Passeggiata Enogastronomica Medicea, un viaggio tra le eccellenze locali e i sapori del passato. Il centro storico si trasformerà in un suggestivo percorso di gusto, dove convivialità e tradizione si incontrano in un’atmosfera unica. Preparatevi a scoprire i tesori enogastronomici di questa splendida città, un’esperienza che delizierà i sensi e rafforzerà il senso di comunità.

Poggio a Caiano, 8 luglio 2025 - Poggio a Caiano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Passeggiata Enogastronomica Medicea, in programma giovedì 10 luglio 2025 a partire dalle 20. Il centro storico, chiuso al traffico nelle vie principali – via Lorenzo il Magnifico, largo F. Mazzei e via Cancellieri – si trasformerà in un itinerario del gusto tra sapori autentici, convivialità e tradizione. Protagonisti assoluti saranno i ristoratori del territorio: i ristoranti il Falcone, Il Capriolo e la Bussola, il bar pasticceria Roberta, la pizzeria Spizzettando e la gelateria Soffici, mentre il pane verrà fornito dal panificio Crabu e ci saranno anche gli addobbi floreali di Fiore in Fiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it