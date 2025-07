aorn san pio lettera di ringraziamento al direttore generale maria morgante

L'AORN San Pio di Benevento si distingue per l'eccellenza e la dedizione del suo personale, pronto a garantire cure tempestive e umane anche nelle situazioni più delicate. È con grande gratitudine che i genitori di un giovane paziente hanno scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale Maria Morgante, riconoscendo l'attenzione e la professionalità dimostrate durante il ricovero. Questo gesto riflette la qualità dell'assistenza che rendiamo un punto di orgoglio e un impegno quotidiano.

Tempo di lettura: 2 minuti I genitori di un piccolo paziente hanno scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale Maria Morgante per le cure tempestive e l’assistenza ricevute durante la sua degenza, presso l ’AORN San Pio di Benevento. “Caro Direttore, in una tranquilla giornata primaverile in un paesino del Sannio, nostro figlio adolescente è caduto dalla bicicletta. La ferita è apparsa in un primo momento lieve, ma presentava varie escoriazioni sul capo. Abbiamo deciso, quindi, di rivolgerci alle cure del Pronto Soccorso dell’AORN San Pio di Benevento. Giunti in ospedale nostro figlio è stato sottoposto a vari esami medici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it