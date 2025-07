Windsor Re Carlo e Camilla accolgono il presidente Macron

Un saluto di grande prestigio e calore ha segnato l'inizio della visita di Stato francese nel Regno Unito. Re Carlo e Regina Camilla, con eleganza e ospitalità , hanno accolto Emmanuel Macron e Brigitte a Windsor, creando un momento di forte simbolismo tra le due nazioni. Il tappeto rosso, il castello e la presenza di William e Kate hanno reso questa giornata indimenticabile, consolidando i legami diplomatici e culturali. La scena si conclude con un auspicio di proficua collaborazione tra Francia e Regno Unito.

Il Re Carlo e la Regina Camilla hanno steso il tappeto rosso per il Presidente della Francia Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte a Windsor all'inizio della visita di Stato francese nel Regno Unito. Carlo e Camilla hanno accolto calorosamente il leader francese e la first lady su una pedana reale appositamente costruita vicino alla stazione ferroviaria di Windsor ed Eton Riverside, con il castello sullo sfondo. Presenti anche William e Kate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Windsor, Re Carlo e Camilla accolgono il presidente Macron

In questa notizia si parla di: windsor - carlo - camilla - presidente

Re Carlo invita Macron: dormirà al castello di Windsor con Brigitte - Re Carlo III ha invitato Emmanuel Macron a trascorrere una notte nel prestigioso castello di Windsor, residenza storica della defunta regina Elisabetta.

ORDINE DELLA GIARRETTIERA! Al castello di Windsor re Carlo e la regina Camilla durante le celebrazioni dell’ordine. Con loro il principe di Galles, la principessa Anna, il principe Edoardo duca di Edimburgo e tutti i cavalieri e dame dell’ordine. Una delle c Vai su Facebook

Windsor, Re Carlo e Camilla accolgono il presidente Macron; Kate e William accolgono Macron e Brigitte a Windsor (dove li attende Carlo): la sfilata in carrozza e la visi; Carlo e Camilla, William e Kate: i reali pronti ad accogliere Macron e Brigitte a Windsor per rinnovare l'Entente Cordiale.

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla - Il viaggio della coppia presidenziale è iniziato a Windsor, dove questa sera si terrà un sontuoso banchetto di Stato, il primo dopo 11 anni. Scrive vanityfair.it

Kate accoglie Macron (che le fa il baciamano): il look Dior del 1974 e gli orecchini di Diana. La sfilata in carrozza con Carlo e Camilla - Emmanuel Macron e la first lady Brigitte sono stati accolti questa mattina nel Regno Unito da Kate Middleton e dal principe William in quella che molti hanno definito una prova generale per i futuri. Riporta msn.com