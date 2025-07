Ha accoltellato un uomo durante una lite arrestato nel Casertano

Un grave episodio di violenza scuote Castel Volturno: un uomo è stato accoltellato durante una lite e ha rischiato la vita. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio, sospettato di tentato omicidio. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, evidenzia le tensioni sociali e il bisogno di sicurezza che coinvolgono tutta la comunità. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un cittadino tunisino, irregolare sul territorio dello Stato, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Castel Volturno (Caserta) per il tentato omicidio di un italiano di 58 anni, incensurato, ferito con numerose coltellate al culmine di una lite avvenuta per motivi ancora in corso di accertamento. Il fatto si è verificato il 7 luglio, quando la vittima è stata soccorsa e portata al Pineta Grande Hospital. I sanitari hanno quindi avvisato la Polizia – Commissariati di Castel Volturno e Casal di Principe – che ha dato immediatamente il via alle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ha accoltellato un uomo durante una lite, arrestato nel Casertano

