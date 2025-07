Polo Fabbricone via libera della giunta al procedimento per l’acquisizione dell’area

La giunta comunale di Prato ha dato il via libera all’acquisizione dell’area Fabbricone, un passo fondamentale per la riqualificazione del polo teatrale e della zona circostante. Con un investimento di oltre 17 milioni di euro, di cui fino a 8 milioni coperti da fondi europei, questa iniziativa promette di trasformare il quartiere in un centro culturale vibrante e innovativo. Un progetto ambizioso che segna una nuova fase di sviluppo per la città.

Prato, 8 luglio 2025 - Via libera della giunta comunale all'avvio del procedimento per l'acquisizione dell' area Fabbricone in funzione della realizzazione del progetto di rigenerazione del Polo teatrale e di riqualificazione della zona finanziato in parte dalla Regione con fondi europei (Pr Fesr 2021-27). L'intervento richiede un investimento complessivo di 17 milioni e 740mila euro di cui fino a un massimo di 8 milioni possono essere coperti da fondi europei-regionali. Il resto è cofinanziato dal Comune. Il dettaglio sarà specificato nell'accordo con la Regione Toscana da sottoscrivere entro il 31 ottobre prossimo.

