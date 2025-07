Le finali nazionali di League of Legends a Montecatini Terme

Le Finali Nazionali di League of Legends approdano a Montecatini Terme, un evento imperdibile nel quadro del progetto Lucca 365. Questa iniziativa, che arricchisce l’offerta culturale e ludica di Lucca con eventi, mostre e residenze artistiche, continua a espandersi con una collaborazione duratura con il Comune di Montecatini. Dopo aver conquistato Milano, Roma e Napoli, si prepara a regalare emozioni indimenticabili anche in questa suggestiva località termale, consolidando il legame tra gaming e cultura.

Nell'ambito del progetto Lucca 365, il progetto che si propone di ampliare la proposta di Lucca Comics & Games  – fatta di grandi eventi, mostre, premi, residenze artistiche, progetti educativi e molto altro – durante tutto il corso dell'anno, nasce una collaborazione continuativa con il Comune di Montecatini Terme. Dopo le finali disputate presso Unicredit Pavilion, Teatro Ciak a Milano, Teatro Olimpico, CinecittĂ World a e Napoli presso la Mostra d'Oltremare, Montecatini Terme si prepara ad accogliere un evento senza precedenti capace di unire tradizione e innovazione: le Semifinali e Finali del Campionato Italiano di League of Legends (LIT League of Legends Italian Tournament) organizzate da PG Esports licenziatario ufficiale di LIT – massima competizione ufficiale italiana dedicata al celebre videogioco di Riot Games.

