Sorpreso mentre scarica rifiuti speciali nel cassonetto | scatta la denuncia

un carico di rifiuti speciali destinati alla discarica illegale, tra cui scarti edili ed elettrici. Un episodio che ha portato all'immediata denuncia dell'autore e a un blitz che mette in luce l'importanza del rispetto delle norme ambientali. La lotta contro l'abbandono selvaggio di rifiuti è una priorità per garantire un futuro più pulito e sostenibile.

Firenze, 8 luglio 2025 – Scarti edili ed elettrici destinati a finire nel cassonetto della carta. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale sabato pomeriggio, 5 luglio, durante un controllo in via Baracca, a Novoli. Una pattuglia del reparto di zona, intorno alle 16, ha notato un furgone fermo accanto ai cassonetti, all’altezza di via Pietri. Avvicinandosi, gli agenti hanno colto in flagrante il conducente mentre scaricava grossi sacchi neri di plastica nel contenitore destinato alla raccolta della carta. Nel vano di carico del mezzo, condotto da un cittadino rumeno di 50 anni residente in un comune della provincia, sono stati trovati numerosi sacchi neri contenenti scarti edili ed elettrici, rifiuti speciali non pericolosi, di cui l’uomo non ha saputo indicare la provenienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it