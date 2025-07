Il mostro | la nuova serie evento di stefano sollima su netflix

Preparati a immergerti nel cuore dell’oscura e affascinante storia italiana con "Il Mostro", la nuova serie evento di Stefano Sollima su Netflix. Una narrazione intensa e ricca di suspense, che porterà sul piccolo schermo uno dei più controversi e sconvolgenti casi di cronaca nera del nostro Paese. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesissima produzione, pronta a lasciare il segno.

Una delle vicende criminali più oscure e controverse della storia italiana sta per essere portata sul piccolo schermo. La nuova miniserie, diretta da uno dei registi più apprezzati del panorama contemporaneo, promette di offrire un'interpretazione intensa e fedele di uno dei casi di cronaca nera più celebri del nostro Paese. Di seguito, si approfondiscono i dettagli sulla trama, il cast e le caratteristiche della produzione in arrivo su una delle principali piattaforme streaming. il contesto e la data di uscita de "il mostro". "Il Mostro" è una serie televisiva composta da quattro episodi che approderà esclusivamente su Netflix a partire dal 22 ottobre 2025.

Il Mostro, online il teaser trailer e la data di uscita della serie Netflix di Stefano Sollima - Preparati a immergerti nel cuore oscuro di Firenze con "Il Mostro", la nuova serie Netflix firmata Stefano Sollima.

