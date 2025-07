Dazi Usa altra proroga | Trump rinvia al 1° agosto

Le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo si intensificano, con Trump che concede una nuova proroga sui dazi, ora rinviati al 1° agosto. Resta ancora un margine di trattativa, ma il tempo sta per scadere. La diplomazia è in gioco, e le decisioni di queste settimane potrebbero definire il volto del commercio globale. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi, poiché ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri economici internazionali.

C’è ancora un po’ di tempo per trattare. I dazi di Donald Trump entreranno in vigore il primo agosto se non ci saranno accordi tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi Usa, altra proroga: Trump rinvia al 1° agosto

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Ancora un rinvio dei dazi da parte di Trump: la nuova data è il primo agosto. L'UE guadagna tempo

Altro che forza: questi rinvii continui da parte di Trump rivelano solo debolezza. La scadenza del 9 luglio sui dazi commerciali, presentata come decisiva, è stata appena rimandata all'1 agosto. Un bluff, più che una mossa strategica. Sembra più sotto pression

Trump rinvia i dazi al 1° agosto. Tariffe dal 25 al 40% per vari Paesi, più tempo per l'Ue

Stati Uniti, Trump impone dazi a 14 Paesi con possibilità di negoziare fino al 1° agosto - Dopo l'annuncio di lunedì sull'avvio di dazi commerciali su sette Paesi, Trump ha comunicato i dazi anche a Tunisia, Bosnia ed Erzegovina, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Cambogia e Thailandia.

Trump, altra proroga: dazi in vigore il 1 agosto. A Giappone e Sud Corea tariffe del 25%, pugno duro con il Sudafrica - Giù la Borsa Usa: Dow Jones in calo dell'1,2%.