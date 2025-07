Napoli a Gianturco corteo dopo roghi tossici | neonato comitato chiede incontro a prefetto

Un corteo colorato e deciso ha attraversato le strade di Gianturco, Napoli, per chiedere attenzione e rispetto per un quartiere martoriato dal degrado e dai roghi tossici. I cittadini hanno dato vita al nuovo Comitato “La Piazza”, simbolo di una comunità che non si arrende. Con uno striscione forte e un messaggio chiaro, si chiedono incontri con le autorità per ridare dignità e sicurezza a un territorio dimenticato. È il primo passo verso un cambiamento reale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Noi diciamo basta al degrado”. Uno striscione chiaro, per muoversi in corteo da piazza Coppola alla Municipalità 4 di Napoli. Ieri la manifestazione ha battezzato la nascita del Comitato “La Piazza”, sorto a seguito degli incendi in zona Gianturco Area Ex Nato, scoppiati a fine giugno. È stata la goccia che fa traboccare il vaso, per gli abitanti del territorio. “ Queste zone, da anni prive di controllo e manutenzione – spiegano -, sono diventate rifugio per persone senza fissa dimora e teatro di sversamenti illeciti di rifiuti, spesso di natura pericolosa come amianto e materiali non identificati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, a Gianturco corteo dopo roghi tossici: neonato comitato chiede incontro a prefetto

