Metrò del mare Attesa per il secondo lotto che dovrebbe collegare Sapri ed Agropoli

L'inaugurazione del Metrò del Mare rappresenta un passo deciso verso una mobilità più efficiente e sostenibile nel cuore della Costiera Cilentana e Amalfitana. Con il primo viaggio partito dal Molo Manfredi di Salerno, questa novità promette di rivoluzionare gli spostamenti tra i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli, aprendo nuove opportunità di crescita e connettività per residenti e turisti. La speranza è che il secondo lotto, che collegherà Sapri ad Agropoli, possa rafforzare ulteriormente questa importante rete di trasporti

Nella mattinata di domenica, dal Molo Manfredi di Salerno, ha preso avvio ufficialmente il servizio del Metrò del Mare, una novità attesa e auspice di una mobilità migliorata per la costiera cilentana e amalfitana. Il primo viaggio ha visto il traghetto dirigersi verso il Cilento, effettuando fermate nei porti di Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli. L'inaugurazione di questa iniziativa segna un'importante opportunità per i residenti e i turisti, garantendo collegamenti via mare tra le due coste campane più celebri. Il Metrò del Mare rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per affrontare la crescente congestione del traffico stradale, soprattutto durante il periodo estivo, quando.