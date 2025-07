Intimidazioni agli amministratori bocciata la Puglia | 41 atti di violenza nel 2024

Le minacce e gli atti di violenza ai danni degli amministratori pubblici continuano a preoccupare: nel 2024, la Puglia registra 41 episodi secondo il 15° Rapporto di Avviso Pubblico. Una realtà allarmante che mette in luce la crescente vulnerabilità di chi si impegna per il bene comune. La questione richiede attenzione e azioni concrete per tutelare chi lavora per la collettività, perché la tutela degli amministratori è anche tutela della democrazia.

Amministratori pubblici nel mirino: non sono buone le notizie che arrivano da Avviso pubblico che ha pubblicato il 15° Rapporto ?Amministratori sotto tiro?. I numeri del. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Intimidazioni agli amministratori, "bocciata" la Puglia: 41 atti di violenza nel 2024

In questa notizia si parla di: amministratori - intimidazioni - agli - bocciata

Intimidazioni agli amministratori: 39 episodi in un anno, 7 nel casertano - Nel 2023, sono stati segnalati 39 episodi di intimidazione contro amministratori comunali in 27 Comuni italiani, di cui 7 nel casertano.

Intimidazioni agli amministratori, bocciata la Puglia: 41 atti di violenza nel 2024.

Intimidazioni agli amministratori, "bocciata" la Puglia: 41 atti di violenza nel 2024 - Amministratori pubblici nel mirino: non sono buone le notizie che arrivano da Avviso pubblico che ha pubblicato il ... Segnala msn.com

Intimidazioni agli amministratori pubblici: una ogni 28 ore, la Calabria in cima alla classifica - Sono 315 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza rivolti nel corso dell’anno contro sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali, dipendenti della ... Secondo corriere.it