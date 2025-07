C’è un attore premio Oscar in vacanza a Bologna

Bologna, 8 luglio 2025 – Un evento che ha stupito cittadini e visitatori: Cuba Gooding Jr., premio Oscar e celebrità internazionale, si è ritrovato a passeggiare tra le suggestive vie del Quadrilatero. Con il suo caratteristico sorriso, ha condiviso un momento di relax tra amici, gustando le delizie della tradizione bolognese all’Osteria del Sole. La sua visita, informale e autentica, ha regalato un ricordo speciale a questa affascinante città. Una giornata da ricordare per Bologna e i suoi amanti del cinema.

Bologna, 8 luglio 2025 - Non capita certo tutti i giorni di vedere un premio Oscar a spasso per le vie del Quadrilatero, ma questa mattina è successo. Il 57enne Cuba Gooding Jr., attore americano, originario del Bronx newyorchese, si è seduto, con alcuni amici bolognesi, tra le tavolate storiche dell' Osteria del Sole di vicolo Ranocchi. Un bicchiere di vino alla mano e qualche prelibatezza locale che lo stesso attore aveva comprato, poco prima, nelle strade del mercato. L'attore, disponibile per qualche scatto e amichevole, è arrivato poco dopo le 14, all'Osteria del 1465, per godersi un pranzo da turista durante una vacanza in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è un attore premio Oscar in vacanza a Bologna

