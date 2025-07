i caccia rafale nel mirino di pechino la soffiata degli 007 di macron

Le tensioni tra Cina e Francia si intensificano: secondo l'intelligence di Parigi, Pechino avrebbe avviato una strategia di disinformazione per screditare i caccia Rafale, simbolo della potenza militare francese. La campagna mira a indebolire il prestigio delle forze aeree francesi e influenzare l'immagine internazionale delle capacità militari di Parigi. Ma quali sono le vere implicazioni di questa manovra sotto la lente degli esperti?

L'accusa proviene dalla Francia ed è pesantissima. Secondo i funzionari dell'intelligence di Parigi il governo cinese avrebbe incaricato varie ambasciate sparse per il mondo di diffondere dubbi sulle prestazioni dei caccia Rafale, di fabbricazione francese, dopo il loro impiego da parte dell'India nei recenti scontri avvenuti in Kashmir tra Delhi e Islamabad. A che fine? Pechino starebbe conducendo una campagna di disinformazione per screditare i suddetti velivoli, ostacolarne le vendite internazionali e minarne la reputazione. La replica del ministero della Difesa della Cina? "C alunnie infondate ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it