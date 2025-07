Francesco Totti e Ilary Blasi i Rolex a metà | il giudice decide l’affido condiviso degli orologi

Francesco Totti e Ilary Blasi trovano un accordo sui loro amati Rolex: il giudice ha deciso l’affido condiviso degli orologi, confermando la soluzione già presa nel 2023. Una decisione che mette fine a una disputa e permette ai due ex coniugi di godere dei loro oggetti di valore in modo equo. La vicenda dimostra come anche le passioni più personali possano essere risolte con il giusto compromesso.

Il giudice ha confermato la decisione interlocutoria presa già nel 2023, optando per una soluzione di compromesso: gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blas avranno il diritto di utilizzo dei noti orologi contesi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Francesco Totti e Ilary Blasi, i Rolex “a metà”: il giudice decide l’affido condiviso degli orologi

In questa notizia si parla di: francesco - totti - ilary - giudice

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Frecciata di Ilary Blasi a Luciano Spalletti, fresco di esonero da c.t. della Nazionale, dopo la pesante sconfitta di Oslo contro la Norvegia (3-0, 6 giugno). Chiudendo poi l’avventura azzurra con il successo a Reggio Emilia con la Moldova (2-0, 9 giugno). La sho Vai su Facebook

Totti e Ilary, 'affido condiviso' per i Rolex della discordia: la decisione del giudice; Si chiude lo scontro sui Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Il giudice impone l'«affido condiviso»: come potranno indossarli; Francesco Totti e Ilary Blasi, i Rolex “a metà”: il giudice decide l’affido condiviso degli orologi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, i Rolex “a metà”: il giudice decide l’affido condiviso degli orologi - Il giudice ha confermato la decisione interlocutoria presa già nel 2023, optando per una soluzione di compromesso: gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blas avranno il diritto di utilizzo dei noti o ... Secondo comingsoon.it

Divorzio Totti-Blasi, e i Rolex? Ecco cosa ha deciso il giudice - Tra le tante questioni c’era quella dei famosi Rolex, a chi andranno? Lo riporta notizie.it