Nuovi locali per la mensa di Santo Stefano extra moenia | l’aiuto dei club service pisani

Un nuovo capitolo si apre per la mensa di Santo Stefano extra moenia di Pisa, potenziata grazie alla generosità e all’impegno dei club service pisani. Questa sinergia, ormai consolidata da anni, testimonia come la collaborazione tra associazioni possa trasformare le idee in realtà concrete, migliorando la vita della comunità. Sono entusiasta di condividere i dettagli di questa importante iniziativa destinata a fare la differenza.

Pisa, 8 luglio 2025 – La mensa di Santo Stefano extra moenia ancora più funzionale grazie al sostegno di club e associazioni di servizio pisani. Prosegue anche nell'anno sociale 2024-25, l’iniziativa di service interclub che unisce da ormai diversi anni i club di servizio pisani (Soroptimist International, i Rotary Club Pisa, San Rossore, San Giuliano Terme Fibonacci, Pacinotti, Galilei, i Lions Club Pisa Host e Certosa, l’Inner Wheel) e le sezioni pisane delle associazioni Ammi e Fidapa. Tra i principali punti di riferimento del quartiere di Porta a Lucca, la parrocchia, amministrata da don Federico Franchi con la costante presenza del sacerdote emerito don Carlo Campinotti, lo è anche per l’Unità Pastorale e organizza una mensa che accoglie ogni sera circa 30 persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi locali per la mensa di Santo Stefano extra moenia: l’aiuto dei club service pisani

