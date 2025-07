Valvarrone 70enne cade nel torrente | va in ipotermia Pensionato milanese salvato dai vigili del fuoco

In un pomeriggio drammatico nelle verdi vallate di Valvarrone, un pensionato milanese di 70 anni ha rischiato la vita dopo essere scivolato tra boschi e torrenti. La sua determinazione e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco hanno fatto la differenza, portandolo in salvo da un freddo destino. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra sicurezza, eppure, anche nelle situazioni più critiche, la speranza non muore mai.

Valvarrone (Lecco), 8 luglio 2025 – Ferito, pieno di graffi e lividi, bagnato fradicio e in ipotermia, ma, grazie al cielo, ancora vivo. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco hanno recuperato e salvato un pensionato milanese di 70 anni scivolato prima nel bosco e poi nel torrente Varrone in Valvarrone. L'incidente. Sebbene la dinamica di quanto successo debba ancora essere chiarita con precisione, sembra stesse cercando funghi nei boschi, abbia messo un piede in fallo e sia scivolato lungo un pendio per diverse decine di metri, terminando poi il volo nell'acqua del torrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valvarrone, 70enne cade nel torrente: va in ipotermia. Pensionato milanese salvato dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: valvarrone - torrente - ipotermia - pensionato

Valvarrone, 70enne cade nel torrente: va in ipotermia. Pensionato milanese salvato dai vigili del fuoco.

VALVARRONE: INTERVENTO DEI VDF PER SOCCORRERE UNA PERSONA DI 70 ANNI - VALVARRONE – I Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano, insieme al Reparto Volo, sono intervenuti con le squadre SAF (speleo alpino fluviali) per soccorrere una persona di circa 70 anni scivolata nel ... Segnala valsassinanews.com

Valvarrone, investito dalla sua auto parcheggiata in discesa: pensionato gravissimo - Il Giorno - Valvarrone, investito dalla sua auto parcheggiata in discesa: pensionato gravissimo Il 72enne è stato travolto e schiacciato contro un muro: probabilmente non ha inserito il freno a mano né ... Secondo ilgiorno.it