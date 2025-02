Lettera43.it - L’albo d’oro dell’Eurovision Song Contest: tutti i vincitori dal 1956

La Svizzera si prepara a ospitare il 69esimo Eurovision, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Come da tradizione ci sarà anche l’Italia, sempre presente a eccezione della parentesi fra il 1998 e il 2010, che proverà a ottenere il quarto trionfo della storia. La prima a riuscirci è stata Gigliola Cinquetti nel 1964 con Non ho l’età, prima del successo di Toto Cutugno nel 1990 grazie a Insieme: 1992. Gli ultimi a riportare il trofeo nel nostro Paese sono stati i Maneskin, campioni nel 2021 con Zitti e buoni. In cima alci sono, ex aequo, Irlanda e Svezia con sette vittorie a testa. Seguono appaiate a cinque Francia, Lussemburgo, Regno Unito e Olanda. La Svizzera ospita la nuova edizione in quanto detentrice del titolo.Eurovisiondalal 2024Il vincitore del 2024 Nemo (Getty Images).