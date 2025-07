A Sant’Andrea torna la notte del museo

A Sant’Andrea torna la magica atmosfera de “La notte del museo”, un evento imperdibile che unisce cultura, divertimento e convivialità. Domenica 6 luglio, il MuSA si anima con aperture straordinarie, aperitivi sotto le stelle, musica dal vivo con i West Chiana e tante sorprese per grandi e piccini. Non perdere l’occasione di vivere una serata unica immersi nella storia e nelle tradizioni di Arezzo, perché questa sarà l’ultima apertura estiva della Fiera Antiquaria!

Arezzo, 1 luglio 2025 – Domenica 6 luglio Museo aperto, poi dalle 19 alle 24 aperitivi, drink, panini e musica con il concerto dei West Chiana. Domenica 6 luglio è prevista l’ultima apertura estiva nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) con orario al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 fino alle 24. I visitatori potranno accedere dalla corte del Museo in via Garibaldi 15, l’ingresso è gratuito. Questa iniziativa è in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l’apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it