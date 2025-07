Chi c’era al concerto di Bruce Springsteen a Milano | da Schlein e Belloni sotto palco a Olivia Wilde Paradiso e Ambrosini

Il 30 giugno, Milano ha vissuto una notte indimenticabile: sotto il palco di San Siro, i fan di Bruce Springsteen hanno riscoperto la passione e l’energia del vero rock. Tra schlein e Belloni a contatto con il pubblico, Olivia Wilde tra gli spettatori e Ambrosini emozionato, la città ha avuto il privilegio di essere al centro di un evento epico. Ma chi c’era veramente tra la folla e dietro le quinte? Scopriamolo insieme.

Milano – Con il “Boss” sul palco, San Siro si è trasformato nel cuore pulsante del rock mondiale. La sera del 30 giugno Bruce Springsteen è tornato a esibirsi nella città che da sempre lo accoglie con entusiasmo travolgente, inaugurando la prima delle due tappe italiane del suo “Land of Hope and Dreams Tour” con un concerto carico di energia, emozione e impegno civile. Il Boss ha fatto il suo ingresso sul palco accompagnato dalla storica E Street Band, accolto da un boato dei 60.000 presenti. L’apertura è affidata a “No Surrender”, seguita da una sequenza di grandi classici come “The River”, “Prove It All Night” e “Ghosts”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi c’era al concerto di Bruce Springsteen a Milano: da Schlein e Belloni sotto palco a Olivia Wilde, Paradiso e Ambrosini

