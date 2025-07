Calciomercato non solo Jashari | il Milan vuole anche De Cuyper dal Bruges

Il calciomercato del Milan si infiamma: non solo Jashari, ma anche Maxim De Cuyper, giovane terzino del Bruges, entra nel mirino rossonero. La strategia del club punta a rafforzare la linea difensiva con talenti emergenti, mirando a un futuro di successi. L’interesse per questi giovani promettenti testimonia la volontà di creare una squadra competitiva e all’altezza delle grandi ambizioni. Ora, l’attesa è tutta per scoprire se arriveranno le firme tanto desiderate.

