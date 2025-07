Meloni | Mediterraneo tornato protagonista opportunità per l' Italia

Il Mediterraneo, crocevia di culture e opportunità, torna a essere il cuore pulsante delle strategie italiane. La nostra nazione, con la sua posizione privilegiata, si appresta a sfruttare questa rinascita per rafforzare economia, cultura e socialità. È un momento storico in cui l’Italia può riconquistare un ruolo di leadership nel bacino mediterraneo, aprendo nuove prospettive di sviluppo e collaborazione. La sfida ora è trasformare questa potenzialità in realtà concreta.

Roma, 1 lug. (askanews) - "L'attenzione al mare e a tutto ciò che ruota attorno al mare, non solo in termini economici e produttivi ma anche culturali e sociali, rappresenta da sempre una priorità di questo governo e della nostra nazione. Riteniamo strategico valorizzare quel vantaggio straordinario che l'Italia ha che deriva dalla sua stessa natura e collocazione geografica. Siamo al centro del Mediterraneo, un mare tornato protagonista nelle dinamiche globali come via di comunicazione più breve tra l'Occidente e l'Oriente". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio ad Assoarmatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: Mediterraneo tornato protagonista, opportunità per l'Italia

