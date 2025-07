Elettrocardiogramma e Holter in tutte le Farmacie Comunali di Arezzo

Arezzo si conferma all’avanguardia nella cura della salute con l’introduzione di elettrocardiogramma e Holter in tutte le sue farmacie comunali. Questo innovativo servizio, disponibile capillarmente in città e frazioni, rappresenta un passo avanti nel monitoraggio cardiovascolare, rafforzando il modello “farmacia dei servizi”. La salute dei cittadini al centro dell’attenzione: scopri come questa novità può migliorare la tua qualità di vita.

Arezzo, 1 luglio 2025 – Le otto farmacie di città e frazioni sono state dotate delle strumentazioni per il monitoraggio cardiovascolare L’investimento ha permesso di ampliare la dotazione tecnologica e potenziare il modello “farmacia dei servizi” Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco e Holter Pressorio sono ora presenti capillarmente in tutte le Farmacie Comunali di Arezzo. Le otto farmacie di città e frazioni sono state dotate delle strumentazioni per ampliare i servizi finalizzati al monitoraggio cardiovascolare con rapidità, affidabilità e accessibilità, offrendo un supporto concreto alla prevenzione in un’ottica di prossimità e continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elettrocardiogramma e Holter in tutte le Farmacie Comunali di Arezzo

