Focene cede la staccionata | pista ciclabile di via Coccia di Morto senza protezione

Focene cede la staccionata della pista ciclabile di via Coccia di Morto senza protezione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e manutenzione delle nuove infrastrutture. Questa importante via collega Focene al centro di Fiumicino, frequentata quotidianamente da ciclisti e pedalatori. È fondamentale intervenire subito per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire un utilizzo tranquillo e protetto di questa arteria vitale per la mobilità locale.

Fiumicino, 1 luglio 2025 – Se da una parte è bello sapere che la città ha (e avrà ) molte nuove piste ciclabili a disposizione, dall’altro è meno bello vedere che in alcune la manutenzione è carente, come su quella che costeggia via Coccia di Morto dove la staccionata ha ceduto e alcuni punti non c’è più. Il percorso, molto importante perché collega Focene al centro di Fiumicino, viene usato molto dai cittadini sia per pedalare che per passeggiare. E sono molte le famiglie che si vedono sul percorso. I due ponticelli installati qualche tempo fa, hanno permesso anche di rendere più agevole l’ingresso: prima si poteva partire solo da Focene Nord e arrivare direttamente a Fiumicino senza vie d’uscita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

