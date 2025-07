Parigi caldo estremo | Torre Eiffel chiusa in anticipo e cima vietata ai turisti

Il caldo intenso che sta avvolgendo Parigi sta costringendo la celebre Dama di Ferro a prendersi una pausa inattesa. La Torre Eiffel, simbolo della Ville Lumière, chiuderà anticipatamente oggi alle 16, con ultimi ingressi alle 14:30, e la cima resterà vietata ai visitatori. Un episodio che ricorda come anche le meraviglie possano fermarsi di fronte alla furia della natura. La capitale francese si prepara a ritrovare il suo splendore, sperando in un’ondata di frescura.

Parigi arroventa e la Dama di Ferro si prende una pausa. A causa del caldo estremo che sta investendo la capitale francese, oggi – martedì 1° luglio – la Torre Eiffel chiuderà in anticipo alle ore 16, con ultimo ingresso previsto per le 14:30. Lo ha comunicato la società che gestisce il monumento, invitando i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Parigi, caldo estremo: Torre Eiffel chiusa in anticipo e cima vietata ai turisti

In questa notizia si parla di: parigi - caldo - estremo - torre

Temperature troppo alte ad aprile 2025, caldo oltre i limiti dell’Accordo di Parigi - Aprile 2025 ha segnato un drammatico aumento delle temperature, superando i limiti stabiliti dall'accordo di Parigi.

Un crollo sfiorato nel cuore di Milano, sotto il peso invisibile del cambiamento climatico. La struttura dell’insegna della torre Generali a CityLife non ha retto il caldo estremo. Secondo l’esperto Gianpaolo Rosati, le aste esposte al sole possono raggiungere i 70 Vai su Facebook

Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa: chiusa la Torre Eiffel e 1350 scuole in Francia; Francia, allarme caldo e temperature fino a 41 gradi: chiusa Torre Eiffel; Parigi, la Torre Eiffel chiude per caldo.

Parigi, la Torre Eiffel chiude per caldo - limits da ieri, resterà inaccessibile ai visitatori fino a domani. Da msn.com

Allarme caldo in Francia, fino a 41 gradi: la Tour Eiffel chiude | Treni Parigi-Milano interrotti per "diversi giorni" - In Francia è scattato l'allarme caldo, per le temperature che raggiungeranno anche i 41 gradi: l'agenzia meteorologica francese Meteo France ha lanciato l'allerta rossa per ondata di calore in 16 regi ... Riporta msn.com