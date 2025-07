Wimbledon oggi Sinner-Nardi al primo turno – Il match in diretta

Oggi a Wimbledon 2025, il grande ritorno di Jannik Sinner, pronto a sfidare in un derby tutto italiano Luca Nardi al primo turno dello Slam inglese. Un match inedito che promette emozioni e spettacolo, con l'attenzione puntata sul talento di Sinner, reduce da un imprevisto ko. La tensione si fa palpabile: chi dei due giovani azzurri conquisterà la scena? Seguite con noi la diretta di questo atteso confronto.

(Adnkronos) – A Wimbledon 2025 tocca a Jannik Sinner. Oggi, martedì 1 luglio, il numero uno del ranking affronta l'azzurro Luca Nardi (numero 94 della classifica Atp) in un derby al primo turno dello Slam inglese. Sfida inedita tra i due e grande attesa per Jannik, al rientro in campo dopo il ko a sorpresa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - nardi - primo

Sinner e Alcaraz fuori dai giochi: sorpresa clamorosa a Wimbledon - L’emozione e la passione di un tennis senza limiti, ma a Wimbledon qualcosa di inatteso scuote gli appassionati: Sinner e Alcaraz, protagonisti di un duello epico al Roland Garros, sono ora fuori dai giochi.

SINNER - NARDI APRE IL PROGRAMMA SUL COURT 1, SUL CENTRALE CI VA DJOKOVIC! Definito l'ordine di gioco del Day-2 a Wimbledon: il derby italiano tra Jannik Sinner e Luca Nardi sarà il primo match sul Court 1, alle 14. Il match maschile sul Cen Vai su X

Wimbledon 2025, Sinner-Nardi al primo turno: ecco quando si gioca e dove vederla in tv Vai su Facebook

La prima volta di Nardi contro Jannik Sinner. Un duello storico nel tabellone di Wimbledon; Wimbledon. Oggi Sinner in campo, derby azzurro contro Nardi - In campo Lorenzo Sonego contro il portoghese Jaime Faria.; Diretta Sinner-Nardi oggi a Wimbledon 2025, risultato e cronaca live.

Sinner-Nardi diretta Wimbledon: Jannik scende in campo per il primo turno. Quando gioca, dove vederla in tv e streaming e precedenti - Il numero 1 al mondo debutta al primo turno del torneo andando ad affrontare il connazionale Luca Nardi. Secondo ilmessaggero.it

Wimbledon, quando gioca oggi Sinner contro Nardi: l’esordio sull’erba del numero 1 al mondo - Il numero uno al mondo esordirà oggi, 1 luglio 2025, nello slam londinese contro Luca Nardi in un derby tutto italiano. Da ilfattoquotidiano.it